Центр медицины катастроф опроверг сведения о гибели детей при пожаре в ТЦ в Кемерово

Центр медицины катастроф опроверг данные о четырех погибших детях при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» по адресу Ленина, 35 в Кемерово.

Об этом сообщает ФАН.

Как уточнил источник ИА «Политика сегодня», число жертв увеличилось до 21 человек, достоверных сведений о погибших у них пока нет.

«Число пострадавших от угарного газа может возрасти», - добавил собеседник.

Следственный комитет России не располагает собственными данными о погибших при пожаре в ТЦ. Ранее опубликованное сообщение СУ СК РФ основывалось на сведениях, полученных от пожарных.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» распространился на полторы тысячи квадратных метров. Из горящего здания комплекса экстренно эвакуировали около 250 человек. У торгового центра работают десять бригад скорой помощи.