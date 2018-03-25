В США отказались от установки памятника погибшим советским летчикам

Руководство города Элизабет отказалось от установки памятника советским летчикам, помогавшим переправлять самолеты-амфибии во время Второй мировой войны.

Как сообщаются СМИ, установка монумента была согласована еще в 2017 году. Памятник посвящен советским летчикам, сотрудничающим с США в рамках ранее засекреченного проекта «Зебра». Летчики погибли на реке Паскуотанк: в 1945 году там разбилась «летающая лодка».

Расходы по установке монумента на себя брала российская сторона, расходы на благоустройство территории — американская. Однако, в результате голосования пять членов городского совета высказались против установки монумента, причем четверо из них были афроамериканцами, поэтому конфликт приобрел расовый характер.

Одной из главных претензий к монументу стало то, что, в то время, как в городе Элизабет планируется установка «памятника русским», в нем нет ни одного монумента, посвященного «афроамериканской женщине».

Тем не менее, ключевой причиной отказа от установки монумента стало значительное ухудшение российско-американских отношений.

Местные жители создали петицию в поддержку памятника. На данный момент ее подписали 500 человек.