Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Спецпредставитель губернатора МО: Ситуация с «Ядрово» находится под контролем властей

Спецпредставитель губернатора МО: Ситуация с «Ядрово» находится под контролем властей

 Власти Подмосковья строго ограничили завоз мусора на полигон «Ядрово»

Власти Подмосковья строго ограничили завоз мусора на полигон «Ядрово»
Группа украинских военных подорвалась на минном поле под Донецком

Группа украинских военных подорвалась на минном поле под Донецком

 Саакашвили прокомментировал слова Порошенко о его «разоблачении»

Саакашвили прокомментировал слова Порошенко о его «разоблачении»
В США отказались от установки памятника погибшим советским летчикам

В США отказались от установки памятника погибшим советским летчикам

 Пучдемона задержали в Германии

Пучдемона задержали в Германии
Спецпредставитель губернатора МО: Ситуация с «Ядрово» находится под контролем властей

Спецпредставитель губернатора МО: Ситуация с «Ядрово» находится под контролем властей

 Власти Подмосковья строго ограничили завоз мусора на полигон «Ядрово»

Власти Подмосковья строго ограничили завоз мусора на полигон «Ядрово»
Группа украинских военных подорвалась на минном поле под Донецком

Группа украинских военных подорвалась на минном поле под Донецком

 Саакашвили прокомментировал слова Порошенко о его «разоблачении»

Саакашвили прокомментировал слова Порошенко о его «разоблачении»
В США отказались от установки памятника погибшим советским летчикам

В США отказались от установки памятника погибшим советским летчикам

 Пучдемона задержали в Германии

Пучдемона задержали в Германии
15:09   25 Марта 2018
Весь мир
58

В США отказались от установки памятника погибшим советским летчикам

В США отказались от установки памятника погибшим советским летчикам

Руководство города Элизабет отказалось от установки памятника советским летчикам, помогавшим переправлять самолеты-амфибии во время Второй мировой войны.

Как сообщаются СМИ, установка монумента была согласована еще в 2017 году. Памятник посвящен советским летчикам, сотрудничающим с США в рамках ранее засекреченного проекта «Зебра». Летчики погибли на реке Паскуотанк: в 1945 году там разбилась «летающая лодка».

Расходы по установке монумента на себя брала российская сторона, расходы на благоустройство территории — американская. Однако, в результате голосования пять членов городского совета высказались против установки монумента, причем четверо из них были афроамериканцами, поэтому конфликт приобрел расовый характер.

Одной из главных претензий к монументу стало то, что, в то время, как в городе Элизабет планируется установка «памятника русским», в нем нет ни одного монумента, посвященного «афроамериканской женщине».

Тем не менее, ключевой причиной отказа от установки монумента стало значительное ухудшение российско-американских отношений.

Местные жители создали петицию в поддержку памятника. На данный момент ее подписали 500 человек.  

Автор: Юлия Стрелкова
#сша #общество #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Меркель предрекли последний срок Весь мир
Меркель предрекли последний срок
Место на немецком политическом Олимпе, по прогнозу политолога, займет национал-консервативная «Альтернатива для Германии».
12:51   25 Марта 2018
8142
Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР Весь мир

Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР

11:02   24 Марта 2018
14342
Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко Ближнее зарубежье

Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко

19:53   23 Марта 2018
147
Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным Россия

Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным

15:14   23 Марта 2018
8894
Новости smi2.ru
Меркель предрекли последний срок

Меркель предрекли последний срок

 Вмерзшую в лед американскую подлодку сняли на видео с российского вертолета

Вмерзшую в лед американскую подлодку сняли на видео с российского вертолета

 Украина заявила, что принесла в «жертву» флот ради военной мощи

Украина заявила, что принесла в «жертву» флот ради военной мощи

 «Девочка в розовом» вошла в состав инициативной группы по «Ядрово»

«Девочка в розовом» вошла в состав инициативной группы по «Ядрово»