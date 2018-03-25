Число пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ возросло до десяти

Количество пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово возросло с семи до десяти человек.

Об этом сообщили в экстренных службах региона, пишет РИА Новости. Также сообщается, что площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что при пожаре погибли четверо детей, а также пострадали семь человек. Один из пострадавших выпрыгнул из окна третьего этажа, спасаясь от огня. В настоящее время о его состоянии ничего не известно.

Из горящего здания были эвакуированы около 250 человек. На месте инцидента работает порядка десяти 10 бригад скорой помощи.