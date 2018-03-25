Группа украинских военных подорвалась на минном поле под Донецком

В ночь на 25 марта украинская разведывательная группа зашла на минное поле в районе Донецка, пытаясь поближе подобраться к военным укреплениям армии Донецкой Народной Республики.

Как сообщает заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, вооруженная группа была замечена близ поселка Пески около двух часов ночи. В составе группы было около 15 человек.

Замкомандующего ДНР рассказал, что что военнослужащие ДНР продолжили наблюдение за группой без открытия огня.

В результате взрыва, по данным Басурина, погибло два человека, трое получили ранения. Он отметил, что отход боевиков прикрывался танковым и минометным огнем.

По мнению Басурина, украинские силовики находились в состоянии опьянения, поскольку ВСУ известно о минных полях в этом районе.