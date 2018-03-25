Госдума начала законодательную работу по реализации послания Путина

Законодательная реализация послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию стартовала в Госдуме.

Скорее всего она продолжится и в следующем году. Об этом заявил в воскресенье спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в интервью программе «Парламентский час» на телеканале «Россия 24».

Он отметил, что депутатов ГД ждет большая работа. Эта работа, подчеркнул Володин, должна быть проведена в течение года, однако, учитывая ее значимость и глобальность, может потребоваться и следующий год, чтобы на законодательном уровне обеспечить те задачи, которые поставил в своем послании Путин.