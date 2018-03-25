Памфилова рассказала о вбросах на выборах-2018 не в пользу «кандидата от власти»

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила о небольшом количестве вбросов, которые были зафиксированы на выборах президента Российской Федерации, состоявшихся 18 марта.

В интервью программе «Итоги недели» на канале НТВ она отметила, что вбросы были не в пользу кандидата от власти, а в пользу другого кандидата. Она подчеркнула, что не понимает, чем руководствовались люди, которые этим занимались.

Также Памфилова сообщила, что ЦИК начал формировать повестку дня на единый день голосования 9 сентября.