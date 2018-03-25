Песков перечислил основные направления работы Путина на новом сроке

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что приоритетная задача нового срока Путина — разработка дорожной карты для реализации послания к Федеральному Собранию.

Песков также обратил внимание на то, что Владимир Путин неоднократно доказывал избирателям, что он не популист. Именно поэтому граждане России вновь готовы сплотиться вокруг него.

Пресс-секретарь рассказал о планах Владимира Путина по формированию новой команды, которая пойдет дальше: речь идет о кабинете министров и администрации президента.

Песков добавил, что Путин трудится над решением внутренних проблем России в круглосуточном режиме без выходных.

Ранее Владимир Путин заявил, что его главная цель на ближайшие шесть лет — обеспечение роста российской экономики. Кроме того, президент планирует разобраться с обороноспособностью и безопасностью страны.