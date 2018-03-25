Песков‍: Британская позиция по делу Скрипаля граничит с бандитизмом

Песков добавил, что с подобной провокацией необходимо справиться как можно скорее.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью журналистам, что считает обвинения Британии по делу Скрипаля хамством. Он обратил внимание на то, что английская сторона даже не пытается сформулировать обвинения.

По мнению Пескова, подобные обвинения недопустимы и граничат с бандитизмом.

Тем не менее, пресс-секретарь добавил, что президент России Владимир Путин сохраняет полное спокойствие и демонстрирует силу выдержки.

Российско-британские отношения резко обострились после инцидента с отравлениям экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом в Солсбери. Британская сторона полагает, что Россия виновна в отравлении, российская сторона это категорически отрицает.