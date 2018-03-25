МИД Японии надеется на расширение контактов с Россией

Токио надеется на быстрое расширение контактов и обменов между Россией и Японией.

Об этом заявил парламентский заместитель главы Министерства иностранных дел Японии Манабу Хории в воскресенье в ходе своего выступления рамках культурного мероприятия «Японская творческая мастерская», проходящего в Москве. Его слова приводит РИА Новости.

«Надеюсь на стремительное расширение японо-российских контактов и обменов», — отметил Хории.

Кроме того, дипломат напомнил, что в 2018 году пройдет «год Японии в России» и «России в Японии».