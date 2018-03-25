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 МИД Японии надеется на расширение контактов с Россией

МИД Японии надеется на расширение контактов с Россией
13:46   25 Марта 2018
Весь мир
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МИД Японии надеется на расширение контактов с Россией

МИД Японии надеется на расширение контактов с Россией

Токио надеется на быстрое расширение контактов и обменов между Россией и Японией.

Об этом заявил парламентский заместитель главы Министерства иностранных дел Японии Манабу Хории в воскресенье в ходе своего выступления рамках культурного мероприятия «Японская творческая мастерская», проходящего в Москве. Его слова приводит РИА Новости.

«Надеюсь на стремительное расширение японо-российских контактов и обменов», — отметил Хории.

Кроме того, дипломат напомнил, что в 2018 году пройдет «год Японии в России» и «России в Японии».

Автор: Алла Ларионова
#россия #мид #япония #политика #весь мир #контакты
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