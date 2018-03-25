Четверо детей погибли при пожаре в торговом центре в Кемерово

Пожар вспыхнул в торговом центре «Зимняя вишня» по адресу Ленина, 35 в городе Кемерово.

Дети погибли в результате отравления продуктами горения. Как сообщает источник, возгорание началось на четвертом этаже комплекса и распространилось на 500 квадратных метров. Также в пожаре пострадали семь человек, в настоящее время они госпитализированы с различными переломами и черепно-мозговыми травмами. Сообщается, что люди, спасаясь от огня, выпрыгивали из окон.

Причиной пожара стал вспыхнувший аттракцион в детской зоне. Огонь распространился на два этажа, людей эвакуируют из окон и через крышу.