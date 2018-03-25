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13:41   25 Марта 2018
Весь мир
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Сирия винит курдов в военной операции в Африне

Сирия винит курдов в военной операции в Африне

Мирные сирийские граждане называют главной причиной турецкой операции в Африне желание курдов выйти из состава Сирии.

До стремления курдов к независимости они обладали всеми правами, что и другие сирийские граждане, а также занимали высокие посты в правительстве. Однако после заключения союза с США они стремятся дестабилизировать обстановку в стране.

Граждане Сирии напомнили Федеральному агентству новостей (ФАН), что до начала турецкой операции в Африне сирийская власть всеми силами стремилась защитить курдов. Тем не менее, сторонники отделения Курдистана от Сирии не впустили на свою территорию правительственные войска, а также не захотели поднять флаг Сирийской Арабской Республики. Поэтому, САА не смогла закрепить свое военное присутствие в Африне, после чего Турция ввела в город свои войска, тем самым нарушив сирийский суверенитет. 

Жители Сирии негативно относятся к союзу курдов с США и Израилем, как и к их желанию создать собственное государство. Сирийские граждане считают, что ситуация, в которой оказались курды — прямое следствие их отказа от сирийской идентичности.

Автор: Юлия Стрелкова
#сирия #курды #африн
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