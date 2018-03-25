Игрока «Спартака» Ананидзе прооперируют после травмы колена

Полузащитник «Спартака» и сборной Грузии Джано Ананидзе получил травму в товарищеском матче против команды Литвы.

Об этом проинформировали на сайте клуба. По словам руководителя медицинского департамента ФК «Спартак» Михаила Вартапетова, проведенное МРТ-исследование подтвердило подозрения на повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. Он отметил, что дата операции и сроки восстановления спортсмена пока неизвестны.

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба поддержал Ананидзе, написав об этом в своем Instagram.