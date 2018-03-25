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13:37   25 Марта 2018
Весь мир
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Силы НАТО проиграли России в пособии, выпущенном для американских военных

Силы НАТО проиграли России в пособии, выпущенном для американских военных

Кибер-Институт Военной академии США (ACI) выпустил пособие в виде комикса, в котором силы военно-политического блока НАТО проигрывают в конфликте с Россией.

Об этом сообщает издаваемый Институтом инженеров электротехники и электроники ежемесячный журнал IEEE Spectrum. Отмечается, что иллюстрированные пособия для американской армии созданы для того, чтобы военные могли задуматься о конфликтах будущего и о том, как именно должна проводиться подготовка к подобного рода столкновениям и прорабатываться стратегия.

Силы НАТО проиграли России в пособии, выпущенном для американских военных

По сюжету, в 2027 году Молдавия и Румыния, решив объединиться, пересекают «красную линию» РФ. Ситуация обостряется тем, что в то же время НАТО и Россия проводят учения по разные стороны российской границы. В итоге отдельные формирования сил отклоняются от намеченного плана, в бой вступают роботы и начинается полномасштабный военный конфликт.

В ходе боя российская сторона начинает кибератаку, поражающую беспилотники противника и атакует танки альянса. Далее по сюжету, описанному авторами пособия, Россия захватывают консульство США в одном из побежденных городов.

Автор: Алла Ларионова
#россия #сша #нато #весь мир #пособие #военный конфликт
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