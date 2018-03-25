СМИ: Россия планирует построить автомобильный мост в Северную Корею

РФ и КНДР планируют построить мост, чтобы позволить прямые грузоперевозки между странами. Ранее грузы в Северную Корею направлялись через Китай.

Сейчас между странами уже построен железнодорожный мост через реку Туманная. Как сообщают СМИ, на этой неделе, представители России обсудили со со своими северокорейскими коллегами строительство нового моста. Отмечается, что обе стороны заинтересованы в проекте.

Вице-премьер Северной Кореи Ро Ту Чоль подчеркнул, что на данный момент между россией и Китаем есть 23 автомобильных пропускных пункта, а между КДР и РФ ни одного. По мнению вице-премьера, такое положение дел серьезно усложняет автомобильное сообщение между странами.