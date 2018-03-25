Самолет Qantas совершил первый беспосадочный перелет из Австралии в Британию

Первый в истории беспосадочный пассажирский перелет из Австралии в Британию совершил Boeing 787-9 авиакомпании Qantas.

Рейс QF9 вылетел из города Перт в субботу и сел в Лондоне утром в воскресенье. Таким образом, перелет составил более 17 часов. Протяженность маршрута составила 14498 километров. На борту находились более 200 пассажиров и 16 членов экипажа. Перелет станет первым регулярным пассажирским перелетом, который напрямую свяжет Австралию и Европу.

Также сообщалось, что авиакомпания позаботилась о комфорте пассажиров и оптимизировала пассажирские сидения для длительного перелета.