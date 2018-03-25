Ничего хорошего: в Крыму прокомментировали идею украинского омбудсмена приехать на полуостров

Новоизбранного уполномоченного украинской Рады по правам человека Людмилу Денисову в Крыму никто не ждет.

Соответствующее заявление сделал глава общественной палаты республики Григорий Иоффе. Его слова приводит в воскресенье РИА Новости.

В пятницу омбудсмен заявила о том, что намерена приехать с визитом на полуостров и посетить неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.

«Ничего хорошего из ее затеи не выйдет. Много «приятного» о себе в Крыму она услышит, если появится», - заявил журналистам Иоффе.

Он также отметил, что жители полуострова хорошо помнят, как в украинский период омбудсмен, занимая ряд руководящих должностей в Крыму, была вовлечена в теневые и преступные схемы, а также была задержана «за злоупотребление служебным положением».