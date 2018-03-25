Сирийская армия отразила внезапную атаку ИГИЛ в Аль-Маядине

Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» попытались нанести удар по сирийской армии в городе Аль-Маядин, находящийся в провинции Дейр-эз-Зор.

Как сообщает военный источник, правительственная армия Сирии смогла отразить неожиданную атаку, предпринятую боевиками. Он добавил, что террористы ИГИЛ и ранее пытались провести наступление на востоке Дейр-эз-Зора, после чего сирийские войска увеличили военное присутствие в этой части провинции.

В четверг, 22 марта, ливийский телеканал сообщил, что боевики ИГИЛ создали в Дейр-эз-Зоре военную базу, на которой террористы тренируют сирийских детей. База «Исламского государства» была создана уже после того, как армия США заявила о прекращении прямых столкновений с боевиками ИГИЛ.