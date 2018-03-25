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12:35   25 Марта 2018
Россия
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Мужчина ранил прибывшего на вызов полицейского из ружья под Новгородом

Мужчина ранил прибывшего на вызов полицейского из ружья под Новгородом

В одном из сел Новгородской области мужчина ранил из охотничьего ружья сотрудника полиции, который прибыл на вызов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону в воскресенье.

Накануне двое стражей порядка выехали на вызов в частный дом в населенном пункте Назарьино Пестовского района Новгородской области. Когда полицейские подходили к дому, мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья, ранив одного из правоохранителей. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, полицейские и сотрудники СОБР местного отдела Росгвардии.

Автор: Алла Ларионова
#происшествия #стрельба #полицейские #новогородская область
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