Заработная плата работников культуры выросла в три раза по сравнению с 2011 годом

По данным Министерства культуры, в 2017 году средняя зарплата работников культуры составила 59,56 тысяч рублей.

В преддверии Дня работника культуры пресс-служба Минкульта сообщила, что средняя зарплата сотрудников федеральных учреждений культуры с 2011 по 2017 год выросла в три раза, в региональных — в 2,4 раза, в муниципальных — в 2,6 раз.

Численность работников сферы культуры сократилась: сейчас в сфере занято чуть более полумиллиона человек против 670 тысяч в 2013 году.

Тем не менее, конкурс в подведомственные Министерству культуры образовательные учреждения растет: за последние годы этот показатель увеличился с 2,8 до 3,2 человек на место.

День работников культуры отмечается в России 25 марта.