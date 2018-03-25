Выброс газа в «Ядрово» превысил допустимую норму в семь раз

Об этом сообщил заместитель председателя губернатора МО Александр Чупраков.

В ходе оперативного совещания с инициативной группой он отметил, что станция экомониторинга зафиксировала в 0:30 (мск) превышение нормы в 7 раз - 0,21 мг/м3 при норме 0,03. Об этом пишет РИА Новости.

Правительство взяло под контроль ситуацию на данном подмосковном полигоне. Для этого уже была произведена установка шести станций экологического мониторинга на территории Волоколамска, Нелидово, Трехмарьино и деревни Ченцы.

Также на полигоне и всей территории Волоколамского района работает штаб МЧС и мобильные лаборатории. Регулярно проводятся исследования на содержание ПДК загрязняющих веществ и тепловизионное обследование тела полигона.

Уже в апреле на полигоне начнется монтаж системы дегазации. Также ведутся работы по перекрытию чистым грунтом старого тела полигона и установлены две аэрозольные пушки для нейтрализации запаха и снижения концентрации активных органических соединений.