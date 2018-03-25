Делегация российских десантников обсудит совместные учения с коллегами в Египте

Военная делегация российских ВДВ проведет с коллегами из Египта консультации по проведению совместных учений в этой стране.

Соответствующие данные содержатся в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Российские военные посетят в стране полигон, где намерены ознакомиться с принципами проведения специальных занятий местных десантников. Делегацию ВДВ возглавил замкомандующего Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Владимир Кочетков. Визит российских десантников в Египет продлится пять дней.