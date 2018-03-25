Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Ничего хорошего: в Крыму прокомментировали идею украинского омбудсмена приехать на полуостров

Ничего хорошего: в Крыму прокомментировали идею украинского омбудсмена приехать на полуостров

 Выброс газа в «Ядрово» превысил допустимую норму в семь раз

Выброс газа в «Ядрово» превысил допустимую норму в семь раз
Саакашвили прокомментировал слова Порошенко о его «разоблачении»

Саакашвили прокомментировал слова Порошенко о его «разоблачении»

 Украина заявила, что принесла в «жертву» флот ради военной мощи

Украина заявила, что принесла в «жертву» флот ради военной мощи
Меркель предрекли последний срок

Меркель предрекли последний срок

 Эксперт: Политика США в Сирии приведет к развалу ближневосточного региона

Эксперт: Политика США в Сирии приведет к развалу ближневосточного региона
Ничего хорошего: в Крыму прокомментировали идею украинского омбудсмена приехать на полуостров

Ничего хорошего: в Крыму прокомментировали идею украинского омбудсмена приехать на полуостров

 Выброс газа в «Ядрово» превысил допустимую норму в семь раз

Выброс газа в «Ядрово» превысил допустимую норму в семь раз
Саакашвили прокомментировал слова Порошенко о его «разоблачении»

Саакашвили прокомментировал слова Порошенко о его «разоблачении»

 Украина заявила, что принесла в «жертву» флот ради военной мощи

Украина заявила, что принесла в «жертву» флот ради военной мощи
Меркель предрекли последний срок

Меркель предрекли последний срок

 Эксперт: Политика США в Сирии приведет к развалу ближневосточного региона

Эксперт: Политика США в Сирии приведет к развалу ближневосточного региона
12:22   25 Марта 2018
Россия
57

Делегация российских десантников обсудит совместные учения с коллегами в Египте

Делегация российских десантников обсудит совместные учения с коллегами в Египте

Военная делегация российских ВДВ проведет с коллегами из Египта консультации по проведению совместных учений в этой стране.

Соответствующие данные содержатся в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Российские военные посетят в стране полигон, где намерены ознакомиться с принципами проведения специальных занятий местных десантников. Делегацию ВДВ возглавил замкомандующего Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Владимир Кочетков. Визит российских десантников в Египет продлится пять дней.

Автор: Алла Ларионова
#россия #египет #делегация #весь мир #вдв
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Меркель предрекли последний срок Весь мир
Меркель предрекли последний срок
Место на немецком политическом Олимпе, по прогнозу политолога, займет национал-консервативная «Альтернатива для Германии».
12:51   25 Марта 2018
34
Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР Весь мир

Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР

11:02   24 Марта 2018
13913
Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко Ближнее зарубежье

Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко

19:53   23 Марта 2018
131
Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным Россия

Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным

15:14   23 Марта 2018
8821
Новости smi2.ru
Вмерзшую в лед американскую подлодку сняли на видео с российского вертолета

Вмерзшую в лед американскую подлодку сняли на видео с российского вертолета

 Украина заявила, что принесла в «жертву» флот ради военной мощи

Украина заявила, что принесла в «жертву» флот ради военной мощи

 На всех стратегических направлениях России созданы группировки носителей крылатых ракет

На всех стратегических направлениях России созданы группировки носителей крылатых ракет

 Новый Ту-160М2 заставит НАТО нервничать — эксперт

Новый Ту-160М2 заставит НАТО нервничать — эксперт