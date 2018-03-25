Место на немецком политическом Олимпе, по прогнозу политолога, займет национал-консервативная «Альтернатива для Германии».

Четвертый срок на посту канцлера станет для Ангелы Меркель последним. Потерю лидерства на следующих выборах в Бундестаг Христианско-демократическому союзу Германии предрек, выступая на Конгрессе Российская ассоциация политических консультантов (РАПК), директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«C учетом, что Меркель осталась канцлером, с большой долей вероятности, «Альтернатива для Германии» (АдГ, Alternative für Deutschland, AfD) получит до половины электората Меркель. И в этом смысле в следующем электоральном цикле станет партией номер один», - отметил он.

Национал-консервативная «Альтернатива для Германии» возникла как «ситуативный проект». На выборах в Бундестаг в 2017 году они заняли третье место, взяв 94 из 709 мест.

«Тема с мигрантами осталась для этих выборов темой номер, хотя ее пытались убрать на задний план, - объяснил успех политолог. - В немецком обществе нет реальной ассимиляции в германское общество. В отличие от той же Франции. В электоральном плане самая большая часть это русские. Если бы был заказ на мобилизацию русских немцев и они бы проголосовали, это принесло бы до 20 депутатов Бундестага от русских немцев. Сейчас таких только два депутата».

В Австрии по пути «Альтернативы для Германии», как добавил Бондаренко, идет «Австрийская партия свободы» (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ), чьим политическим союзником с 2016 года является «Единая Россия». В Бундесрате (верхней палате австрийского парламента) у «Австрийской партии свободы»12 мест из 61. В Национальрате (нижней палате) - 53 из 183.