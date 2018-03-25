Медведев поздравил работников культуры с праздником

Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кабмина РФ.

Как говорится в тексте, работники культурной сферы формируют уникальное многонациональное культурное пространство и способствуют развитию российской культуры. Премьер-министр Дмитрий Медведев поблагодарил работников культуры за большую любовь к своему делу и пожелал им творческих успехов и вдохновения.

Согласно указу президента Российской Федерации от 27 августа 2007 года, день работника культуры отмечают в стране 25 марта.