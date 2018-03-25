«Девочке в розовом» показали рекультивацию полигона в Ядрово

«Девочка в розовом» Таня Лозова пришла в восторг от программы рекультивации и пообещала посадить розы на месте полигона в Ядрово.

Заместитель министра экологии Московской области Михаил Сылка включил «ту самую девочку в розовом», известную своей «нелюбовью» к главе Московской области, в состав инициативной группы активистов, чтобы показать ей программу рекультивации свалки. Об этом сообщает телеканал 360.

Активистам Волоколамска показали, как проходит ввоз мусора при помощи специально оборудованной системой «Аскон». Инициативной группе также продемонстрировали тело нового полигона, которое начнет работать 14 апреля. Полигон оборудован современной системой фильтрации и геомембраной, что позволит жителям Волоколамска больше не чувствовать неприятных запахов.

24 марта, в субботу, на пикет возле мусорного полигона «Ядрово» пришли только несколько десятков человек. В отличие от предыдущих дней было заметно, что и власти, и протестующие готовы к диалогу. Многие жители смогли лично убедиться, что работы по дегазации полигона ведутся очень активно.

Сейчас полигон готовят к процессу дегазации: передвижная станция видеофиксации, передающая информацию в реальном времени, следит за подвозом мусора.

Губернатор Московской области заявил, что лично держит ситуацию под контролем.