Эксперт рассказал о перспективах сотрудничества России и Судана

Кремль подтвердил сведения о том, что российский лидер Владимир Путин получил приглашение посетить Судан от главы страны Омара аль-Башира.

Корреспондент Newinform пообщался с руководителем департамента стран Азии и Африки, востоковедом Арсением Григорьевым, выяснив, какие перспективы существуют в сотрудничестве между двумя странами.

Как заявил эксперт, Омар аль-Башир после ряда свержений ближневосточных диктаторов в глазах Запада является наиболее приоритетным объектом для свержения. В 2020 году в Судане состоятся выборы и в этот процесс могут вмешаться западные страны.

Путин, понимая сложность политической ситуации для президента Судана, считает хорошей возможностью углубиться в ближневосточный регион и укрепить там свои позиции, считает востоковед.

Судан является одним из главных в этом регионе покупателей российского вооружения. 23 марта в ответ на просьбу Судана РФ оформила соглашение о военном взаимодействии с этой страной. Григорьев также выразил мнение, что Омар аль-Башир заинтересован в усилении российского военного присутствия в регионе, потому как ситуация в САР показала, что это может обезопасить режим от западного вторжения.