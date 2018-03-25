Саакашвили прокомментировал слова Порошенко о его «разоблачении»

Саакашвили пообещал, что будет свидетельствовать против Порошенко в суде.

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook отреагировал на слова президента Украины Петра Порошенко о том, что он и бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко якобы готовили государственный переворот.

Саакашвили призвал довести свое «разоблачение» до конца: он предложил Петру Порошенко пустить его на Украину и дать возможность выступить в суде.