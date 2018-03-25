Часть стены общежития обрушилась в Татарстане

Инцидент произошел в городе Зеленодольск.

Городские власти расселяют людей, проинформировали в пресс-службе Зеленодольского муниципального района. Инцидент произошел в Зеленодольске по адресу улица Гоголя, дом 45а. Площадь обрушения составляет 4,5 квадратных метров.

Жителям четырехэтажного дома предложили временно переехать в санаторий спортивной базы. Люди должны были покинуть небезопасное жилье в течение 24 часов.

Как отмечается, данный дом не был включен в программу переселения граждан из аварийного жилья 2013-2017 годов. Однако результаты обследования общежития в текущем году показали, что здание находится в аварийном состоянии.