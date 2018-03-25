Четыре человека стали жертвами ДТП в Челябинске

В результате столкновения двух машин также получил травмы один человек, проинформировала пресс-служба ГУМВД России по региону.

Инцидент произошел накануне вечером на улице Героев Танкограда. Водитель Renault Megane 1963 года рождения врезался в Mercedes-Benz, который двигался по встречному направлении. За рулем находился мужчина 1987 года рождения. В результате аварии на месте погибли четыре человека - оба водителя, а также два пассажира Renault Megane.

Пассажир Mercedes находится с больнице. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.