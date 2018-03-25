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11:12   25 Марта 2018
Весь мир
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Эксперт: Политика США в Сирии приведет к развалу ближневосточного региона

Эксперт: Политика США в Сирии приведет к развалу ближневосточного региона

Политика США в ближневосточном регионе и желание курдов создать свое государство могут привести к развалу Сирии. Ни России, ни странам Ближнего востока подобный сценарий не нужен.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью агентству EuroNews, власти США планируют взять под контроль некоторые регионы Сирии для обеспечения постоянного военного присутствия на Ближнем Востоке.

Главная цель США — создание лояльного Вашингтону государства Курдистан. Для этого Пентагон регулярно обеспечивает так называемую сирийскую оппозицию оружием и боеприпасами.

Кроме того, власти США инициируют референдумы на подконтрольных курдам территориях. Например, в Рожаве — автономном регионе на севере Сирии уже стартовали политические процессы, направленные на выход автономного образования из состава САР. 

Советник директора Российского института стратегических исследований, специалист по арабским странам Елена Супонина в комментарии изданию Nation News отметила, что угроза распада Сирии вполне реальна.

Эксперт добавила, что США рассчитывают на распад ближневосточного региона по принципу домино: за распадом Сирии могут последовать и другие государства. По мнению Супониной, подобный сценарий не выгоден ни России, ни Ираку, ни Ирану, ни Турции.

 

Автор: Юлия Стрелкова
#сша #сирия #мид рф
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