Боевики покидают Восточную Гуту

Восточную Гуту покидают боевики с семьями и мирные жители

Сирийских боевиков и их семьи эвакуируют из Восточной Гуты на автобусах. Боевиков вывозят в провинцию Идлиб —последний крупный военный пункт вооруженной оппозиции.

Как сообщает Минобороны РФ, в Идлиб было отправлено более пяти тысяч боевиков.

Военная операция в пригороде Дамаска проходит также, как и в уже освобожденных городах: подвергая боевиков бомбардировками и удерживая их в осаде, военные вынуждают их согласиться на эвакуацию.