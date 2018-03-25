На выборах в парламент Туркмении за четыре часа проголосовали почти 50% избирателей

За четыре часа работы избирательных участков на выборах в парламент Туркмении проголосовала почти половина избирателей.

Об этом проинформировали РИА Новости, ссылаясь на Туркменское телевидение. По состоянию на 11:00 (09:00 мск) в голосовании поучаствовали 46,97% от общего количества избирателей. По данным Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркмении, в общей сложности в стране зарегистрировано порядка 3,29 миллионов избирателей.

Ранее стало известно, что в Туркмении начались парламентские выборы, голосование продлится до 19:00 (17:00 мск).