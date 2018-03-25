Экс-посол Великобритании: Вражда между Западом и Россией продлится недолго
Дипломатический конфликт между Соединенным Королевством и Россией сойдет на нет через несколько месяцев, заявил экс-посол Великобритании в РФ Энтони Брентон.
Брентон добавил, что британский дипломатический корпус заинтересован в возобновлении отношений с Россией, однако примирение может занять некоторое время.
Брентон также выступил с резкой критикой некоторых британских министров, которые позволили себе грубые высказывания в адрес России.
Отношения между Россией и Британией резко обострились после инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.