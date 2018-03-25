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9:21   25 Марта 2018
Весь мир
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Япония: Нужно расширить список условий для встречи Трампа и Ким Чен Ына

Япония: Нужно расширить список условий для встречи Трампа и Ким Чен Ына

Японский министр иностранных дел Таро Коно сказал об этом во время пребывания в Соединенных Штатах, сообщает агентство Kyodo.

Японская сторона считает, что Северная Корея должна выполнить перечень дополнительных предварительных условий перед встречей американского лидера Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. 

В том числе, Япония относит к этому списку решение проблемы японских граждан, которых похитила северокорейская разведка. Однако главным моментом является отказ от использования ракет средней дальности и сокращение арсеналов ядерного вооружения, его носителей.

Агентство сообщает, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ в следующем месяце нанесет визит в Соединенные Штаты и еще раз озвучит это. 

Накануне министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва в интервью телеканалу CBS сообщила, что Ким Чен Ын пообещал придерживаться планов по денуклеаризации.

Встреча лидеров Соединенных Штатов и Северной Кореи должна состояться до конца этой весны. Время, место и условия еще обсуждаются.  

Автор: Анастасия Аои
#сша #кндр #япония #политика #трамп #ким чен ын #таро коно
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