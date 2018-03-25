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 Импортозамещение и торговые войны вредят мировой экономике – вице-премьер КНР

Импортозамещение и торговые войны вредят мировой экономике – вице-премьер КНР
8:59   25 Марта 2018
Политика
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Импортозамещение и торговые войны вредят мировой экономике – вице-премьер КНР

Импортозамещение и торговые войны вредят мировой экономике – вице-премьер КНР

Первый вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн заявил это на церемонии открытия Китайского форума развития в Пекине 25 марта.

Внешнеторговая политика государства, которая направлена на временное ограничение ввоза импортных товаров, односторонние действия и торговая война вредят всем государствам. Эти факторы усиливают обострение отношений, конфликты и негативно сказываются в целом, в том числе, на экономике, считает Хань Чжэн.

Государствам следует обсуждать актуальные вопросы торговой сферы на основе равенства, прилагать совместные усилия для решения проблем. По мнению китайского политика, необходимо следовать по пути взаимно выигрышного сотрудничества.

Американский лидер Дональд Трамп подписал документ «О борьбе с экономической агрессией Китая» несколько дней назад. Теперь у Соединенных Штатов есть право ввести ограничения на товары и продукты из КНР, что принесло бы большие денежные потери китайской стороне.

В ответ Пекин опубликовал список американских товаров, на которые могут ввести повышенные пошлины. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил, что Китай готов защищать свои интересы в торговле.    

Автор: Анастасия Аои
#сша #экономика #политика #китай #трамп #торговля
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