МЧС сообщило об экологической обстановке в Волоколамске за сутки
МЧС России 25 марта разместило на сайте сообщение, что превышение допустимых концентраций в воздухе в Волоколамском районе не обнаружили.
Мониторинг осуществляют лаборатории ЦСООР «Лидер», ПСО-26, СПСЧ и Роспотребнадзор.
На участке свалки «Ядрово» рядом с Волоколамском ввели режим ЧС. Все чаще местные жители жалуются врачам на плохое самочувствие.
Специалисты уже разработали карту по рекультивации «Ядрово». Создали инициативную группу по проблеме полигона. В нее вступила Татьяна Лозова известная как «девочка в розовом». Планируют увеличить лаборатории Мосэкомониторинга для непрерывного изучения и отслеживания состояния воздуха.
Накануне ГУ МЧС России по Московской области сообщило о проведении дегазации на трех полигонах.