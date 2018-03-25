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8:37   25 Марта 2018
Россия
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МЧС сообщило об экологической обстановке в Волоколамске за сутки

МЧС сообщило об экологической обстановке в Волоколамске за сутки

МЧС России 25 марта разместило на сайте сообщение, что превышение допустимых концентраций в воздухе в Волоколамском районе не обнаружили.

Мониторинг осуществляют лаборатории ЦСООР «Лидер», ПСО-26, СПСЧ и Роспотребнадзор. 

На участке свалки «Ядрово» рядом с Волоколамском ввели режим ЧС. Все чаще местные жители жалуются врачам на плохое самочувствие.   

Специалисты уже разработали карту по рекультивации «Ядрово». Создали инициативную группу по проблеме полигона. В нее вступила Татьяна Лозова известная как «девочка в розовом». Планируют увеличить лаборатории Мосэкомониторинга для непрерывного изучения и отслеживания состояния воздуха.

Накануне ГУ МЧС России по Московской области сообщило о проведении дегазации на трех полигонах.  

Автор: Анастасия Аои
#мчс #россия #общество #полигон #волоколамск #ядрово #дегазация
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