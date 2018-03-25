Россия и КНДР могут построить мост, соединяющий две страны – СМИ

Россия и Северная Корея могут начать его возведение, чтобы направлять грузы напрямую, без участия китайской стороны.

Такую информацию опубликовала газета The Washington Post. Она сообщает, что несколько дней назад представители РФ обсудили с представителями КНДР возведение нового моста. По данным публикации, обе стороны «за» этот проект. Над ним еще работают. Его развитие тормозят санкции Организациии Объединенных Наций, направленные против Северной Кореи. Из-за них сложился и довольно низкий уровень торговли между российской и северокорейской сторонами. Однако в статье утверждают, что спустя какое-то время торговля снова вернется.

На сегодняшний день, два государства соединяет «Мост дружбы». Это их единственный мост через реку Туманную (Туманган). Он железнодорожный.