Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
«Космический холодильник» разработают для МКС к следующему году

«Космический холодильник» разработают для МКС к следующему году

 Viber не может отдать ФСБ ключи шифрования

Viber не может отдать ФСБ ключи шифрования
Украина заявила, что принесла в «жертву» флот ради военной мощи

Украина заявила, что принесла в «жертву» флот ради военной мощи

 Идею об отказе от флюорографии главы Минздрава Украины раскритиковали в Сети

Идею об отказе от флюорографии главы Минздрава Украины раскритиковали в Сети
Россия и КНДР могут построить мост, соединяющий две страны – СМИ

Россия и КНДР могут построить мост, соединяющий две страны – СМИ

Акцию против оружия в США поддержали Обама и Хиллари Клинтон

Акцию против оружия в США поддержали Обама и Хиллари Клинтон
«Космический холодильник» разработают для МКС к следующему году

«Космический холодильник» разработают для МКС к следующему году

 Viber не может отдать ФСБ ключи шифрования

Viber не может отдать ФСБ ключи шифрования
Украина заявила, что принесла в «жертву» флот ради военной мощи

Украина заявила, что принесла в «жертву» флот ради военной мощи

 Идею об отказе от флюорографии главы Минздрава Украины раскритиковали в Сети

Идею об отказе от флюорографии главы Минздрава Украины раскритиковали в Сети
Россия и КНДР могут построить мост, соединяющий две страны – СМИ

Россия и КНДР могут построить мост, соединяющий две страны – СМИ

Акцию против оружия в США поддержали Обама и Хиллари Клинтон

Акцию против оружия в США поддержали Обама и Хиллари Клинтон
8:16   25 Марта 2018
Весь мир
37

Россия и КНДР могут построить мост, соединяющий две страны – СМИ

Россия и КНДР могут построить мост, соединяющий две страны – СМИ

Россия и Северная Корея могут начать его возведение, чтобы направлять грузы напрямую, без участия китайской стороны.

Такую информацию опубликовала газета The Washington Post. Она сообщает, что несколько дней назад представители РФ обсудили с представителями КНДР возведение нового моста. По данным публикации, обе стороны «за» этот проект. Над ним еще работают. Его развитие тормозят санкции Организациии Объединенных Наций, направленные против Северной Кореи. Из-за них сложился и довольно низкий уровень торговли между российской и северокорейской сторонами. Однако в статье утверждают, что спустя какое-то время торговля снова вернется.

На сегодняшний день, два государства соединяет «Мост дружбы». Это их единственный мост через реку Туманную (Туманган). Он железнодорожный.  

Автор: Анастасия Аои
#россия #кндр #политика #мост #мост дружбы
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР Весь мир
Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР
Российские военные отправились обучать армию африканской республики. В Совете Федерации уверены, что у РФ на черном континенте хорошие перспективы.
11:02   24 Марта 2018
12917
Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко Ближнее зарубежье

Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко

19:53   23 Марта 2018
117
Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным Россия

Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным

15:14   23 Марта 2018
8724
«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом Россия

«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом

14:20   23 Марта 2018
65
Новости smi2.ru
Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР

Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР

 Вмерзшую в лед американскую подлодку сняли на видео с российского вертолета

Вмерзшую в лед американскую подлодку сняли на видео с российского вертолета

 На всех стратегических направлениях России созданы группировки носителей крылатых ракет

На всех стратегических направлениях России созданы группировки носителей крылатых ракет

 Новый Ту-160М2 заставит НАТО нервничать — эксперт

Новый Ту-160М2 заставит НАТО нервничать — эксперт