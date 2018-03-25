Акцию против оружия в США поддержали Обама и Хиллари Клинтон

Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама и бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон поддержали участников акции «Марш за наши жизни».

Обама выразил слова благодарности участникам марша в аккаунте в Twitter. Он написал, что такое общество ведет страну вперед.

Клинтон также поддержала всех заинтересованных в этом серьезном вопросе.

Акцию организовали из-за трагедии на школьном участке в Паркленде, произошедшей в прошлом месяце. Тогда погибли 17 человек. В городе, где это случилось, на улицы вышли порядка 20 тысяч человек, что составляет большую часть его населения. Почти 150 тысяч человек поддерживают акцию в Нью-Йорке. В Вашингтоне выступили дети, пережившие стрельбу. Они рассказали о своих эмоциях после случившегося.

Американцы требуют от правительства реальных мер по защите школ и ужесточению оборота продажи оружия, чтобы эти ужасные события больше никогда не повторились.