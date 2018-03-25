Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
«Космический холодильник» разработают для МКС к следующему году

«Космический холодильник» разработают для МКС к следующему году

 Viber не может отдать ФСБ ключи шифрования

Viber не может отдать ФСБ ключи шифрования
Украина заявила, что принесла в «жертву» флот ради военной мощи

Украина заявила, что принесла в «жертву» флот ради военной мощи

 Идею об отказе от флюорографии главы Минздрава Украины раскритиковали в Сети

Идею об отказе от флюорографии главы Минздрава Украины раскритиковали в Сети
Россия и КНДР могут построить мост, соединяющий две страны – СМИ

Россия и КНДР могут построить мост, соединяющий две страны – СМИ

Акцию против оружия в США поддержали Обама и Хиллари Клинтон

Акцию против оружия в США поддержали Обама и Хиллари Клинтон
«Космический холодильник» разработают для МКС к следующему году

«Космический холодильник» разработают для МКС к следующему году

 Viber не может отдать ФСБ ключи шифрования

Viber не может отдать ФСБ ключи шифрования
Украина заявила, что принесла в «жертву» флот ради военной мощи

Украина заявила, что принесла в «жертву» флот ради военной мощи

 Идею об отказе от флюорографии главы Минздрава Украины раскритиковали в Сети

Идею об отказе от флюорографии главы Минздрава Украины раскритиковали в Сети
Россия и КНДР могут построить мост, соединяющий две страны – СМИ

Россия и КНДР могут построить мост, соединяющий две страны – СМИ

Акцию против оружия в США поддержали Обама и Хиллари Клинтон

Акцию против оружия в США поддержали Обама и Хиллари Клинтон
7:54   25 Марта 2018
Весь мир
62

Акцию против оружия в США поддержали Обама и Хиллари Клинтон

Акцию против оружия в США поддержали Обама и Хиллари Клинтон

Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама и бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон поддержали участников акции «Марш за наши жизни».

Обама выразил слова благодарности участникам марша в аккаунте в Twitter. Он написал, что такое общество ведет страну вперед.

Клинтон также поддержала всех заинтересованных в этом серьезном вопросе.

Акцию организовали из-за трагедии на школьном участке в Паркленде, произошедшей в прошлом месяце. Тогда погибли 17 человек. В городе, где это случилось, на улицы вышли порядка 20 тысяч человек, что составляет большую часть его населения. Почти 150 тысяч человек поддерживают акцию в Нью-Йорке. В Вашингтоне выступили дети, пережившие стрельбу. Они рассказали о своих эмоциях после случившегося.

Американцы требуют от правительства реальных мер по защите школ и ужесточению оборота продажи оружия, чтобы эти ужасные события больше никогда не повторились.    

Автор: Анастасия Аои
#сша #обама #происшествия #клинтон #оружие #акция #общество #паркленд
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР Весь мир
Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР
Российские военные отправились обучать армию африканской республики. В Совете Федерации уверены, что у РФ на черном континенте хорошие перспективы.
11:02   24 Марта 2018
12917
Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко Ближнее зарубежье

Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко

19:53   23 Марта 2018
117
Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным Россия

Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным

15:14   23 Марта 2018
8724
«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом Россия

«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом

14:20   23 Марта 2018
65
Новости smi2.ru
Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР

Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР

 Вмерзшую в лед американскую подлодку сняли на видео с российского вертолета

Вмерзшую в лед американскую подлодку сняли на видео с российского вертолета

 На всех стратегических направлениях России созданы группировки носителей крылатых ракет

На всех стратегических направлениях России созданы группировки носителей крылатых ракет

 Новый Ту-160М2 заставит НАТО нервничать — эксперт

Новый Ту-160М2 заставит НАТО нервничать — эксперт