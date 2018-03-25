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7:26   25 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Украина заявила, что принесла в «жертву» флот ради военной мощи

Украина заявила, что принесла в «жертву» флот ради военной мощи

Помощник командующего ВМС Украины капитан первого ранга Марина Каналюк сказала, что эта «жертва» была сделана при присоединении Крыма к российской стороне, чтобы у Киева появилось время подготовить армию.

На канале «112 Украина» она объяснила, для чего Украина отдала флот при присоединении Крыма с РФ. В то время почти все украинские боевые корабли подняли флаг ВМФ России.

Украинская сторона тянула время для создания подходящих условий для применения ВСУ. Так она протянула его до одного месяца. Затем начался ввод войск в Донбасс, сообщили на канале.

В прошлом году Украина намеревалась доукомплектовать свой военный флот списанными кораблями стран Североатлантического альянса. Такую информацию сообщал командующий украинскими ВМС Игорь Воронченко.  

Автор: Анастасия Аои
#россия #донбасс #украина #крым #политика #флотт
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