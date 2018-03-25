Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
«Космический холодильник» разработают для МКС к следующему году

«Космический холодильник» разработают для МКС к следующему году

 Viber не может отдать ФСБ ключи шифрования

Viber не может отдать ФСБ ключи шифрования
Украина заявила, что принесла в «жертву» флот ради военной мощи

Украина заявила, что принесла в «жертву» флот ради военной мощи

 Идею об отказе от флюорографии главы Минздрава Украины раскритиковали в Сети

Идею об отказе от флюорографии главы Минздрава Украины раскритиковали в Сети
Россия и КНДР могут построить мост, соединяющий две страны – СМИ

Россия и КНДР могут построить мост, соединяющий две страны – СМИ

Акцию против оружия в США поддержали Обама и Хиллари Клинтон

Акцию против оружия в США поддержали Обама и Хиллари Клинтон
«Космический холодильник» разработают для МКС к следующему году

«Космический холодильник» разработают для МКС к следующему году

 Viber не может отдать ФСБ ключи шифрования

Viber не может отдать ФСБ ключи шифрования
Украина заявила, что принесла в «жертву» флот ради военной мощи

Украина заявила, что принесла в «жертву» флот ради военной мощи

 Идею об отказе от флюорографии главы Минздрава Украины раскритиковали в Сети

Идею об отказе от флюорографии главы Минздрава Украины раскритиковали в Сети
Россия и КНДР могут построить мост, соединяющий две страны – СМИ

Россия и КНДР могут построить мост, соединяющий две страны – СМИ

Акцию против оружия в США поддержали Обама и Хиллари Клинтон

Акцию против оружия в США поддержали Обама и Хиллари Клинтон
7:00   25 Марта 2018
Весь мир
58

Глава Apple посоветовал Трампу проводить политику открытости в торговле

Глава Apple посоветовал Трампу проводить политику открытости в торговле

Тим Кук дал такой совет американскому лидеру Дональду Трампу, сказано в публикации The Wall Street Journal.

На экономическом форуме в Пекине главу популярной компании спросили о том, что бы он посоветовал Трампу. Кук подошел к ответу глобально. Он отметил, что государства, демонстрирующие хорошие показатели, являются сторонниками принципа открытости. По его мнению, американской стороне следует придерживаться той же политики.

Руководитель BlackRock Inc. Ларри Финк, выступая на этом форуме, высказался против войны между Соединенными Штатами и КНР. 

Трамп подписал документ «О борьбе с экономической агрессией Китая» 22 марта. Благодаря ему можно ввести ограничения на товары и продукты из КНР. Это может обойтись китайской стороне в 60 миллиардов долларов. 

Китайское правительство ответило на этот шаг. Оно опубликовало перечень товаров из Соединенных Штатов, на которые могут ввести повышенные пошлины.  

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ во время телефонного разговора с американским министром финансов Стивеном Мнучином заявил, что Китай готов защищать свои интересы в торговой сфере.  

Автор: Анастасия Аои
#сша #политика #китай #трамп #apple #тим кук #ларри финк
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР Весь мир
Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР
Российские военные отправились обучать армию африканской республики. В Совете Федерации уверены, что у РФ на черном континенте хорошие перспективы.
11:02   24 Марта 2018
12917
Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко Ближнее зарубежье

Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко

19:53   23 Марта 2018
117
Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным Россия

Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным

15:14   23 Марта 2018
8724
«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом Россия

«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом

14:20   23 Марта 2018
65
Новости smi2.ru
Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР

Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР

 Вмерзшую в лед американскую подлодку сняли на видео с российского вертолета

Вмерзшую в лед американскую подлодку сняли на видео с российского вертолета

 На всех стратегических направлениях России созданы группировки носителей крылатых ракет

На всех стратегических направлениях России созданы группировки носителей крылатых ракет

 Новый Ту-160М2 заставит НАТО нервничать — эксперт

Новый Ту-160М2 заставит НАТО нервничать — эксперт