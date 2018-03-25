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Свыше 20 тысяч человек участвуют в акции «Марш за наши жизни» в Паркленде

Свыше 20 тысяч человек участвуют в акции «Марш за наши жизни» в Паркленде

 Пережившие стрельбу школьники выступили на митинге в Вашингтоне

Пережившие стрельбу школьники выступили на митинге в Вашингтоне
6:45   25 Марта 2018
Весь мир
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Свыше 20 тысяч человек участвуют в акции «Марш за наши жизни» в Паркленде

Свыше 20 тысяч человек участвуют в акции «Марш за наши жизни» в Паркленде

Акция организована из-за февральской трагедии на школьном участке. Жертвами стрельбы стали 17 человек.

Движение поддерживают свыше 20 тысяч человек, что составляет большую часть населения города. В Паркленде проживают порядка 35 тысяч человек, сообщает канал CBS.

Акция проходит и в других американских городах. Например, около 150 тысяч человек вышли на улицы в Нью-Йорке, поддерживая ее. На митинге в Вашингтоне выступили дети, пережившие стрельбу.

Люди требуют от власти реальных мер по защите учебных заведений и ужесточению оборота продажи оружия, чтобы эти ужасные события больше никогда не повторялись.  

Автор: Анастасия Аои
#сша #происшествия #митинг #общество #флорида #паркленд
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