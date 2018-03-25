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 Пережившие стрельбу школьники выступили на митинге в Вашингтоне

Пережившие стрельбу школьники выступили на митинге в Вашингтоне
6:29   25 Марта 2018
Весь мир
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Пережившие стрельбу школьники выступили на митинге в Вашингтоне

Пережившие стрельбу школьники выступили на митинге в Вашингтоне

Американские школьники выступили на митинге в Вашингтоне за ужесточение контроля над оборотом оружия и рассказали о своих эмоциях после пережитого. Канал CBS опубликовал статью с выступлениями детей.

В феврале этого года 19-летний американец Николас Круз устроил стрельбу в школе в Паркленде, где когда-то учился. Он использовал штурмовую винтовку AR-15. Погибли 17 человек. После этой трагедии по стране прошли митинги. Люди просили защитить школы, усилить контроль за продажей оружия. 

Выживший при стрельбе в Паркленде Алекс Уинд заявил, что такие ужасные события не произойдут, только когда оружие перестанет попадать в руки гражданских.

Ранее подобные происшествия уже происходили в Соединенных Штатах. 11-летний Кристофер Андервуд остался без брата из-за стрельбы в школе Сэнди-Хук, произошедшего шесть лет назад. Тогда погибли 26 человек. Мальчик рассказал, что две недели его брат еще оставался в живых, ему оказывали помощь, но он скончался в свой 15-й день рождения. Самому мальчику на тот момент было пять лет. Андервуд сказал, что больше у него никогда не было лучшего друга.

Акция «Мир за наши жизни» проходит еще в нескольких американских городах. Так порядка 150 тысяч человек вышли на нью-йоркские улицы, поддерживая ее.  

Автор: Анастасия Аои
#сша #происшествия #стрельба #политика #вашингтон #общество #школа #паркленд
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