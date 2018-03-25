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5:43   25 Марта 2018
Весь мир
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Британский пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Канаде

Британский пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Канаде

Пассажирский самолет компании Thomas Cook Airlines направлялся в Лас-Вегас из Манчестера, но вынужденноприземлился в Виннипеге из-за бурных разбирательств пассажиров на борту.

Сразу после посадки Airbus A330, сотрудники местной полиции задержали пятерых пассажиров. Все они британцы. При задержании не сопротивлялись. Такую информацию сообщил канал CTV.

Представитель авиакомпании сообщил, что более подробно комментировать ситуацию и рассказывать о поведении пассажиров не станет. Дело сейчас находится в руках правоохранителей. СМИ сообщают, что пострадавших нет.

Воздушное судно уже покинуло Виннипег. Пятеро задержанных на нем не полетели.   

Автор: Анастасия Аои
#великобритания #происшествия #самолет #канада #thomas cook airlines
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