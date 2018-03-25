Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
«Космический холодильник» разработают для МКС к следующему году

«Космический холодильник» разработают для МКС к следующему году

 Viber не может отдать ФСБ ключи шифрования

Viber не может отдать ФСБ ключи шифрования
Идею об отказе от флюорографии главы Минздрава Украины раскритиковали в Сети

Идею об отказе от флюорографии главы Минздрава Украины раскритиковали в Сети

 Порошенко поблагодарил Вашингтон за финансовую поддержку Киева

Порошенко поблагодарил Вашингтон за финансовую поддержку Киева
Свыше 20 тысяч человек участвуют в акции «Марш за наши жизни» в Паркленде

Свыше 20 тысяч человек участвуют в акции «Марш за наши жизни» в Паркленде

 Пережившие стрельбу школьники выступили на митинге в Вашингтоне

Пережившие стрельбу школьники выступили на митинге в Вашингтоне
«Космический холодильник» разработают для МКС к следующему году

«Космический холодильник» разработают для МКС к следующему году

 Viber не может отдать ФСБ ключи шифрования

Viber не может отдать ФСБ ключи шифрования
Идею об отказе от флюорографии главы Минздрава Украины раскритиковали в Сети

Идею об отказе от флюорографии главы Минздрава Украины раскритиковали в Сети

 Порошенко поблагодарил Вашингтон за финансовую поддержку Киева

Порошенко поблагодарил Вашингтон за финансовую поддержку Киева
Свыше 20 тысяч человек участвуют в акции «Марш за наши жизни» в Паркленде

Свыше 20 тысяч человек участвуют в акции «Марш за наши жизни» в Паркленде

 Пережившие стрельбу школьники выступили на митинге в Вашингтоне

Пережившие стрельбу школьники выступили на митинге в Вашингтоне
6:02   25 Марта 2018
Весь мир
42

Россия и Запад через пару месяцев наладят отношения – экс-посол Великобритании

Россия и Запад через пару месяцев наладят отношения – экс-посол Великобритании

Бывший британский посол в России Энтони Брентон убежден, что вся имеющаяся сейчас враждебность между Россией и Западом буквально через пару месяцев «размоется».

Он считает, что так произойдет, потому что обеим сторонам нужно иметь контакты на высоком уровне по целому ряду вещей. Об этом он рассказал в интервью для The Independent.

Брентон поддерживает правительство Британии, но некоторые конкретные действия считает чрезмерно «злобными».

Отношения стали обостряться сразу после инцидента в Солсбери. Британский премьер Тереза Мэй объявила о мерах, направленных против России. В том числе, среди них находится высылка 23 российских дипломатов. Государство также остановило много самых разных контактов с РФ.

Российская сторона уже приняла ответные меры. 23 британских дипломата стали персонами нон грата. Помимо этого, РФ отозвала согласие на открытие генконсульства Британии в Санкт-Петербурге.     

Автор: Анастасия Аои
#россия #великобритания #политика #брентон #солсбери
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР Весь мир
Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР
Российские военные отправились обучать армию африканской республики. В Совете Федерации уверены, что у РФ на черном континенте хорошие перспективы.
11:02   24 Марта 2018
12509
Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко Ближнее зарубежье

Украинскую Жанну д'Арк «сожгут» во имя рейтингов Порошенко

19:53   23 Марта 2018
114
Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным Россия

Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным

15:14   23 Марта 2018
8692
«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом Россия

«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом

14:20   23 Марта 2018
63
Новости smi2.ru
Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР

Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР

 Вмерзшую в лед американскую подлодку сняли на видео с российского вертолета

Вмерзшую в лед американскую подлодку сняли на видео с российского вертолета

 На всех стратегических направлениях России созданы группировки носителей крылатых ракет

На всех стратегических направлениях России созданы группировки носителей крылатых ракет

 Новый Ту-160М2 заставит НАТО нервничать — эксперт

Новый Ту-160М2 заставит НАТО нервничать — эксперт