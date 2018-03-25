Россия и Запад через пару месяцев наладят отношения – экс-посол Великобритании

Бывший британский посол в России Энтони Брентон убежден, что вся имеющаяся сейчас враждебность между Россией и Западом буквально через пару месяцев «размоется».

Он считает, что так произойдет, потому что обеим сторонам нужно иметь контакты на высоком уровне по целому ряду вещей. Об этом он рассказал в интервью для The Independent.

Брентон поддерживает правительство Британии, но некоторые конкретные действия считает чрезмерно «злобными».

Отношения стали обостряться сразу после инцидента в Солсбери. Британский премьер Тереза Мэй объявила о мерах, направленных против России. В том числе, среди них находится высылка 23 российских дипломатов. Государство также остановило много самых разных контактов с РФ.

Российская сторона уже приняла ответные меры. 23 британских дипломата стали персонами нон грата. Помимо этого, РФ отозвала согласие на открытие генконсульства Британии в Санкт-Петербурге.