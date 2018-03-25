«Разоблачения» Саакашвили и Савченко войдут в историю – Порошенко

Украинский лидер Петр Порошенко обвинил экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и депутата Верховной рады Надежду Савченко в подготовке «госпереворота в интересах российской стороны».

Он рассказал, что специалисты украинской Службы безопасности осуществили две крупные операции, которые принесли результаты. Порошенко отметил, что историям разоблачения этих двух личностей следует выделить место в учебниках для специальных служб. Об этом говорится в издании «Украинская правда».

Саакашвили в аккаунте в Facebook написал, что нынешний украинский лидер – «дешевый лжец без чести и достоинства», а также о том, что уже давно в учебниках истории.