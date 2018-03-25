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5:31   25 Марта 2018
Весь мир
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Огни небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг погасили в Нью-Йорке во время «Часа Земли»

Огни небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг погасили в Нью-Йорке во время «Часа Земли»

Нью-Йорк тоже поучаствовал в масштабной акции. На небоскребе большого американского мегаполиса и в штаб-квартире ООН погасили свет.

Участвует не только этот город, но и десятки других по всей территории Соединенных Штатов. 

Накануне генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал жителей планеты поучаствовать в акции. 

Впервые ее провел WWF Австралии 11 лет назад. Она прошла успешно: участвовали больше двух миллионов человек. Позже к ней присоединились 35 стран мира. 

В российской части Международной космической станции также поддержали акцию, выключив свет. Включенными оставили только компьютеры управления, потому что без них обойтись нельзя.

Прошлогодняя акция стала крупномасштабной. К ней присоединились около 150 городов РФ. В российской столице в шестой раз отключили дополнительное освещение Кремля, поддерживая ее.    

Автор: Анастасия Аои
#россия #великобритания #кремль #акция #общество #час земли
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