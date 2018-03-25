Идею об отказе от флюорографии главы Минздрава Украины раскритиковали в Сети

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун назвала флюорографию «устаревшим методом советской системы» и предложила заменить ее на анкетирование.

Об этом она написала в аккаунте в Facebook. Это рентгенологическое исследование она предлагает заменить систематическим скринингом среди групп высокого риска. В другой публикации, приуроченной ко Всемирному дню по борьбе с туберкулезом, она вновь написала об этом.

Супрун реализовала множество различных идей. Среди них можно выделить и отмену талонов к врачам, запрещение перекиси водорода, рекомендацию обзавестись семейными врачами, но такое заявление стало неожиданным.

Интернет-пользователи бурно отреагировали на него и стали активно его обсуждать. Многие считают, что так она разрушает многолетние действительно нужные наработки.

Журналист Андрей Манчук подчеркнул, что сейчас в стране эпидемия туберкулеза и такие заявления абсолютно неуместны. Издание Politico прошлым летом назвало Украину «туберкулезной бомбой».