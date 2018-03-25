Больше десяти человек погибли в ДТП с автобусом в Эквадоре

Междугородний автобус транспортной компании Rutas Portovejenses перевернулся на западе Эквадора.

Газета Comercio сообщила, что в результате погибли 12, а еще 25 пострадали. В публикации говорится, что среди пассажиров находились дети и пожилые люди. Пострадавших доставили в больницы. Специалисты оказывают им всю необходимую помощь.

Происшествие случилось в провинции Манаби на опасном повороте. Дорогу временно закрывали для проведения спасательной операции. Служба расследований дорожно-транспортных происшествий выясняет причины аварии, сообщает издание.