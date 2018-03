Израильская авиация нанесла удар по боевикам в секторе Газа

ВВС Израиля нанесли удар в ночь с 24 на 25 марта.

Ударили по объекту в городе Рафах, сообщает Haaretz. В публикации издания говорится, что это стало ответным действием.

Ранее четыре палестинца проникли на территорию Израиля. Они хотели поджечь строительную технику. Поймать нарушителей не удалось. Они сбежали. Так сказано в официальном аккаунте армии Израиля в Twitter.

Yesterday, the security fence next to Israel & the Gaza Strip was damaged & there was an attempt to arson an engineering vehicle. In response, moments ago, the IAF targeted a terror objective in a military compound in Rafah, southern Gaza, belonging to Hamas,a terror organization