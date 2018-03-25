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4:08   25 Марта 2018
Весь мир
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Израильская авиация нанесла удар по боевикам в секторе Газа

Израильская авиация нанесла удар по боевикам в секторе Газа

ВВС Израиля нанесли удар в ночь с 24 на 25 марта.

Ударили по объекту в городе Рафах, сообщает Haaretz. В публикации издания говорится, что это стало ответным действием. 

Ранее четыре палестинца проникли на территорию Израиля. Они хотели поджечь строительную технику. Поймать нарушителей не удалось. Они сбежали. Так сказано в официальном аккаунте армии Израиля в Twitter.

 

 

Отношения между войсками Израиля и палестинцами обостряются еще с того момента, как в начале декабря американский лидер Дональд Трамп заявил, что признает Иерусалим столицей Израиля и хочет переместить туда посольство Соединенных Штатов. В ответ Палестинская автономия прекратила переговоры с Тель-Авивом.  

Автор: Анастасия Аои
#сша #политика #трамп #палестина #израиль #авиаудар #тель-авив #сектор газа
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