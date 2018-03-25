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«Космический холодильник» разработают для МКС к следующему году

«Космический холодильник» разработают для МКС к следующему году

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3:50   25 Марта 2018
Россия
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«Космический холодильник» разработают для МКС к следующему году

«Космический холодильник» разработают для МКС к следующему году

Термосумку, которая позволит привезти на российскую часть Международной космической станции биоматериалы и вернуть на Землю результаты исследований, разработают к следующей весне.

Этим занимаются разработчики из Института медико-биологических проблем и РКК «Энергия». Они создадут новый «космический холодильник» весом в 3,5 килограмма. Им можно будет воспользоваться примерно в пяти космических полетах, сообщает РИА «Новости».

Термосумка «Возврат» поможет в осуществлении различных научных экспериментов. Ее разработкой занялись, чтобы обеспечить максимальную сохранность перевозимых биоматериалов. Сумку сделают прочной, установленная температура в ней будет постоянной.  

Автор: Анастасия Аои
#россия #космос #исследования #мкс #термосумка
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