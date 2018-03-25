Viber не может отдать ФСБ ключи шифрования

Представители Viber сказали, что это невозможно по техническим причинам.

Операционный директора компании Майкл Шмилов рассказал о методе шифрования. Проблема заключается именно в нем. Ключи не предоставят, так как их, можно сказать, нет. В мессенджере используют шифрование end-to-end. Из-за него криптологические ключи не хранятся на серверах. Они есть только в смартфонах конечных пользователей и не являются постоянными. Со временем ключи меняются. Таким образом, все, что компания может предоставить силовым структурам: с кем и в какое время общался какой-то пользователь.

Шмилов объяснил интерес ФСБ к другому мессенджеру, к Telegram. Он сообщил, что в нем только 10 процентов сообщений, а именно «секретные чаты», шифруются методом end-to-end. Это значит, что большую часть, то есть 90 процентов сообщений можно расшифровать.